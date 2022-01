GF Vip, Manila lo dice a Katia e rischia l’espulsione: la concorrente viola il regolamento. Cosa ha fatto

Il regolamento del Grande Fratello su alcuni punti parla chiaro: fa discutere la condotta di Manila Nazzaro

Il regolamento del Grande Fratello su alcuni punti parla chiaro. Anche se altri appaiono fumosi e un po’ a discrezione del conduttore (come Alfonso Signorini e la squalifica in passato da lui stesso contestata che ha riguardato Fausto Leali), su altri di solito non si è mai chiuso un occhio.

Fa discutere quindi la condotta di Manila Nazzaro: in un video che circola su Twitter, si vede la ex Miss Italia “spifferare” sotto voce tutte le nomination fatte nella stanza led a Katia Ricciarelli.

In tanti anni di Grande Fratello non è di certo la prima volta che accade, ma quantomeno è sempre stato preso un provvedimento nei confronti di chi infrange le regole del gioco, perché di gioco si tratta, anche se a volte i Vip sembrano affrontare il reality solo come una vetrina per loro stessi e poco di più.

Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ne ha parlato su Instagram, anche perché Alfonso Signorini aveva precisato ai concorrenti di non dire i propri voti una volta usciti dalla stanza. “Questa cosa è da squalifica” ha fatto notare l’influencer.

Ora in tanti invocano l’espulsione o un provvedimento, per far sì che anche questo episodio non passi inosservato come tanti altri che in passato si sono consumati sotto le telecamere del reality, e che si conservi almeno un pizzico di quello spirito di gioco che in passato caratterizzava il Grande Fratello più puro.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy