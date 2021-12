GF Vip, Manila e Katia lo fanno di nascosto: ‘cosa gli diciamo quando usciamo?’. Cosa è successo nello sgabuzzino

Nella casa del Gf Vip il magazzino è diventato il nascondiglio perfetto. Lo sanno bene Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

Le due infatti si sono nascoste nel magazzino per bere una bottiglia di vino da sole, lontano dagli altri inquilini. In un video che gira sui social, si vedono chiaramente le due donne intente a bere un calice da vino di nascosto.

“Adesso andiamo fuori come se niente fosse eh?” ha detto Katia, “E se ci chiedono qualcosa cosa diciamo?” ha chiesto Manila, “Niente, che era un Bellini e ce lo siamo bevuto” ha ironizzato Katia.

Gli utenti sul web non hanno potuto evitare di commentare il piccolo segreto di Katia e Manila, e c’è chi adora la loro complicità. Dall’altra parte però c’è anche chi le critica per il gesto da ragazzine, dato che entrambe sono anche tra le donne più esigenti e che non risparmiano commenti duri verso le altre donne della casa.

