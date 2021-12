GF Vip, Manila amareggiata da Manuel dice una frase a Lulù che stizzisce i fan: ‘avrei dato una costola per…’

Nella casa del GF Vip sembra che un rapporto stia per incrinarsi: si tratta di Manila e Manuel. Una frase pronunciata proprio dall’ex Miss Italia sta facendo discutere i fan sui social.

“Mi è mancata tanto la carezza di Manuel. Io avrei dato una costola per vederlo camminare qua dentro…”. La frase sarebbe stata messa in mezzo a un contesto non appropriato, in cui ancora una volta i fan hanno visto Lulù essere messa “con le spalle al muro”.

“Cosa c’entra una cosa così delicata messa in mezzo in una discussione insulsa che va avanti da ore” ha scritto qualcuno sui social. “Lulù sta proteggendo Manuel in questa cosa con Manila, perché sa il che Manuel vuole a Manila e non vuole ci stia male” ha commentato qualcun altro.

Manila, dopo la diretta su Canale 5 del lunedì sera, sarebbe rimasta molto male per l’attacco ricevuto proprio da Manuel, che l’ha accusata di essere una persona falsa e che parla male di tutti.

Manila inoltre si è scontrata molto con Clarissa, sorella di Jessica e Lulù, e si aspettava che qualcuno si schierasse dalla sua parte, come ad esempio Manuel: ma il giovane è sentimentalmente impegnato con Lulù e difficilmente si sarebbe messo contro la sua compagna.

