GF Vip, la mamma di Tommaso Zorzi lancia frecciatina a Maria Teresa Ruta? Quel like notato dai fan

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, ha messo un like “pesante” sotto un tweet relativo a Maria Teresa Ruta: arriva la frecciatina?

Da quando Armanda Frassinetti è entrata nella casa del GF VIP per salutare il figlio Tommaso Zorzi agli inizi di dicembre, è diventata una icona social e ogni like o commento vengono passati in rassegna dagli spettatori del reality.

Mamma di Tommaso Zorzi influencer? Il like che non passa inosservato

Di recente la mamma di Zorzi si è fatta notare per un like lasciato sotto ad un tweet relativo a Maria Teresa Ruta e a Giulia Salemi.

“MTR ha velatamente dato a Giulia, quasi 30enne, della bambina immatura ma la continuano ad esaltare. Continuate così perché siete cinema”.

Il like di mamma Armanda potrebbe essere interpretato in una doppia maniera: si tratta di una frecciatina nei confronti di Maria Teresa visto che il figlio l’ha nominata nell’ultima puntata oppure verso Giulia Salemi con cui Tommaso ha avuto alcune recenti discussioni?

Armanda Frassinetti contro MTR o Giulia?

Devi cercare 2 clip diverse: un momento in cui dice a Stefania, in camera, che Giulia è una bambina, e in un altra clip risalente a qualche settimana fa in cui MTR parla con Tommaso, sul letto, dicendogli che G si esprime come lui si sarebbe espresso 10 anni fa — • Antartide nella Valle • 🐧🚀🧡 (@amikim611) February 11, 2021

La Ruta avrebbe sostenuto, dopo l’alterco che Giulia ha avuto anche con Stefania Orlando, che la giovane concorrente non sarebbe in grado, per dialettica e maturità, in grado di reggere uno scambio di idee, che si esprime come una adolescente e che per alcuni comportamenti sembra una bambina.

Ha detto che rispetto a Stefania non capisce tante cose e anche nella dialettica non le sa tenere testa (come anche a Tommaso), e prima ancora disse che è una bambina e si esprime come una 15enne — • Antartide nella Valle • 🐧🚀🧡 (@amikim611) February 11, 2021

La mamma di Zorzi potrebbe aver messo dunque il like al tweet per esprimere la sua opinione sul rapporto, oramai rovinato, che la giornalista ha con il figlio nella casa e contemporaneamente far notare la differenza di atteggiamenti tra Tommaso e Giulia.

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy