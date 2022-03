GF Vip, Lulù sta male: ‘vado a chiamare mamma’. Cosa è successo nella notte dopo l’episodio della gomitata

Al GF Vip Lulù Selassié si è fatta male dopo una gomitata involontaria di Soleil: ecco come sta ora la fairy princess

Al GF Vip Lulù Selassié si è fatta male dopo aver ricevuto in faccia una gomitata da Soleil Sorge: ma come sta adesso la concorrente? E, soprattutto, cosa è successo nella notte?

Al GF Vip Lulù Selassié sta male dopo aver ricevuto una gomitata da Soleil. La concorrente è corsa a chiamare la madre in confessionale.

Al GF Vip, Lulù sta male dopo la gomitata di Soleil

Andiamo con ordine. Nella notte, le varie Delia Duran, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Lulú e Jessica Selassié hanno cominciato ad improvvisare alcune coreografie, dirette dall’ex corteggiatrice di U&D.

Quando però Soleil ha fatto alzare il braccio e girare, ha dato involontariamente una gomitata sul volto di Lulù… Molti hanno accusato la Sorge di averlo fatto apposta, altri che non sia nemmeno andata a sincerarsi di come sta ora Lulù. Quel che è certo è che quel gesto tutto appare fuorché voluto…

La fairy princess dopo la gomitata: cosa ha deciso di fare

Dopo aver ricevuto quella gomitata, la fairy princess è scoppiata a piangere, rendendosi conto di avere il labbro decisamente gonfio.

“Non posso venire nella prossima puntata – ha detto piangendo a Jessica – ho il labbro gigante e mi sta uscendo il sangue dal dente”.

Jessica si è subito sincerata delle sue condizioni ed è andata a prendere del ghiaccio, mentre Lulù ha continuato a piangere, dicendole: “Vado in confessionale, vado a chiamare mamma perché non sto bene con queste labbra così, non posso rovinare la mia immagine“.

Un momento a metà tra il triste e l’imbarazzante… cosa avrà mai detto la mamma della princess?

