GF Vip, Lulù sul letto di Manuel: la reazione esasperata di lui. Cosa ha fatto stanotte

Al GF Vip Manuel Bortuzzo non ne può più di Lulù Selassié, che è andata a mettersi ai piedi del suo letto: ecco la reazione esasperata di lui

Al GF Vip Manuel Bortuzzo è praticamente esasperato dalla presenza ingombrante di Lulù Selassié, mostrando diverse volte di non sopportarla più: andiamo a vedere che cosa è successo quando la ragazza è andata a mettersi ai piedi del suo letto.

Manuel Bortuzzo non ne può più di Lulù Selassié, che è andata a mettersi ai piedi del suo letto. La sua reazione sta facendo discutere ma mette in luce lo stato di esasperazione del nuotatore. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip, Lulù resta ai piedi del letto di Manuel: lui reagisce esasperato

Partiamo dal principio. Nella giornata di domenica, Manuel ha tentato di dare meno corda possibile alla Selassié, tant’è che si sono parlati essenzialmente soltanto per chiedersi le sigarette. Un raffreddamento di clima che rende palese quella che sia la volontà del nuotatore.

Ebbene, per tutta la sera e fino al momento di andare a dormire, Lulù ha cominciato a girare attorno a Manuel, tanto da rimanere ai piedi del suo letto…

La reazione di Bortuzzo, a quel punto, è stata totalmente esasperata: vista Lulù ai piedi del letto, Manuel si è messo il cuscino in faccia e si è tolto il microfono dal collo, come per far capire alla principessa etiope di voler dormire.

A quel punto Lulù è andata via, demoralizzata. Manuel, quindi, si è rimesso il microfono e ha cominciato tranquillamente a parlare e a scherzare con Aldo Montano.

La Selassié avrà capito il messaggio? La reazione di Bortuzzo sta facendo discutere, ma mette sicuramente in luce lo stato di esasperazione del nuotatore. Anche perché prima c’era stato un abbraccio: breve, freddo e chiesto dalla stessa Lulù.

