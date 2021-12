GF Vip, ‘vorrei che tu andassi via’: Lulù e il discorso toccante a Manuel nonostante lo ami davvero

Al GF Vip, il discorso che Lulù Selassié ha fatto a Manuel Bortuzzo ha stupito davvero tutti: ecco cosa è disposta ad accettare per amore

Ha fatto commuovere tutti il gesto che Lulù Selassié ha dichiarato di essere disposta a fare nei confronti di Manuel Bortuzzo durante un meraviglioso discorso che la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia ha fatto al nuotatore. Ma cosa gli avrà mai detto?

GF Vip: il discorso di Lulù Selassié a Manuel Bortuzzo

Andiamo con ordine. Lulù e Manuel Bortuzzo, al GF Vip, hanno parlato un po’ della possibilità che il nuotatore possa lasciare il reality show, ma è la Selassié che si è resa autrice di un meraviglioso discorso.

Ad un certo punto, infatti, Manuel l’ha guardata negli occhi e le ha detto: “Non me ne vado, tranquilla”.

È stato lì che Lulù ha detto la sua, dicendogli che nonostante i sentimenti che prova per il bel nuotatore, è disposta a fare di tutto affinché possa lasciare la casa e sentirsi realizzato: “È ovvio che se tu dovessi andar via io sarei triste, ma voglio che tu sia felice e riprenda tutto quello che fa parte della tua vita e che vuoi portare a termine… io voglio questo per te”.

L’atteggiamento della Selassié stupisce il web

In molti sul web sono rimasti stupiti dall’atteggiamento maturo e dal discorso di Lulù, che per amore di Manuel è disposta a lasciarlo uscire. La Selassié gli ha infatti fatto capire che per lei è molto importante che Bortuzzo possa riprendere ad allenarsi, a fare ciò in cui crede.

Inoltre, si è addirittura adoperata per lui, proponendogli forme e soluzioni di allenamento alternativo e anche di sollecitare la produzione in confessionale per capire cosa potrebbe effettivamente fare Manuel una volta uscito dalla casa nel rispetto delle restrizioni anti-Covid.

