GF Vip, Lulù bullizzata dal gruppo: cosa è successo stanotte dopo l’attacco di panico

Lulù accusa il colpo dopo la drammatica diretta del lunedì e sembra bullizzata dagli altri inquilini

Dopo la drammatica puntata in diretta del GF Vip, per Lulù Selassié la permanenza nella casa si fa dura: sua sorella Clarissa è stata eliminata, Manuel sembra non voler avere niente a che fare con lei e gli altri inquilini le contestano di aver avuto diversi atteggiamenti poco corretti.

Quello di Lulù è sembrato un vero e proprio attacco di panico: mentre Alfonso Signorini cercava di farla riprendere, Lucrezia si è chiusa in bagno disperata e in lacrime al solo pensiero di poter essere divisa dalle sue sorelle.

Per una buona manciata di minuti non c’è stato verso di calmare Lulù: persino Alfonso non ci è riuscito, solo successivamente Lucrezia è tornata in sé ed è rientrata al fianco delle sue sorelle e soprattutto di Clarissa, che poi ha dovuto abbandonare il gioco.

Alcuni inquilini, dopo quasi tre mesi di convivenza forzata, sembrano essere diventati insofferenti verso gli atteggiamenti della ragazza: un gruppo di loro ha ironizzato: “Lulù cosa ti fa male oggi?” alludendo alle continue pene di Lucrezia.

Alcuni utenti di Twitter hanno definito il comportamento degli altri vip addirittura bullismo chiedendo a gran voce che attacchi di panico e sofferenza vera vengano riconosciuti e non derisi da chi si dovrebbe mostrare più adulto e forte.