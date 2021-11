GF Vip, ‘due cose facciamole per bene’: Lulù ansiosa per quella frase di Manuel. Cosa le ha chiesto

Al GF Vip Lulù Selassié va in ansia dopo un discorso di Manuel Bortuzzo: ecco che cosa le ha detto il nuotatore

Al Grande Fratello Vip, le cose tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si stanno muovendo lungo strani binari, che hanno portato la principessa etiope ad andare in ansia e a non capire come possa andare avanti un’eventuale storia con il nuotatore. Ma cosa è successo nella casa ultimamente?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Manuel e Sophie sempre più vicini: cosa è successo stanotte tra i due

Al GF Vip c’è stato un discorso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che sembra aver mandato completamente in ansia la principessa etiope. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Manuel Bortuzzo e il suo discorso alla Selassié

Andiamo con ordine dicendo che Manuel Bortuzzo ha preso Lulù Selassié da parte, facendole un discorso.

“Per esempio, solo per dirti – è partito Manuel – due cose facciamole per bene e viviamole per bene. Ok? Se poi vedo così ho paura che tu possa fraintendere e magari percepire e allora posso farlo. Solo questo ci tenevo a dirti. Hai capito?”

Lulù lo ha guardato un po’ spaesata, andando completamente in ansia, e rispondendogli un “no” pieno di dubbi.

Lulù in ansia dopo il discorso di Manuel?

Poi però, lei stessa ha continuato a parlare di loro: “Ho dei sentimenti per te, ma non voglio più che si continui… non è più”.

Manuel ha ribadito quindi che “Non è il caso, la vita è lunga e va avanti”.

A concludere il discorso, l’ansiosa Lulù ha pronunciato alcune parole che in un certo senso parlano di futuro: “Poi ci vedremo tranquillamente, senza ansie e senza angosce. E proprio per questo che ora sono tranquilla. Tra noi ci può essere qualsiasi abbraccio, ma solo per affetto. Voglio che tu non fraintenda, non mi piacerebbe. Qui nessuno mente”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset