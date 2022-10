Gf Vip, Luca Salatino abbandonerà la casa questa sera? Cosa gli dicono di fare i coinquilini

Nella casa del GF Vip Luca Salatino sarebbe pronto ad abbandonare la casa prima del tempo.

Al GF Vip si avvicina un’altra diretta su Canale 5 ma nella casa c’è qualcuno che sembra intenzionato a uscire prima del previsto.

Si tratta di Luca Salatino, che starebbe accusando sempre di più la lontananza dalla sua fidanzata: “Questo gioco non fa per me […] penso di lasciare perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene […] Lascio per mancanza di motivazione, la decisione l’ho presa” avrebbe detto Luca, pronto e deciso ad abbandonare il gioco.

In queste ore, però, gli altri concorrenti starebbero provando a convincerlo di rimanere e a fargli così cambiare idea. “Antonella corre da Luca e si abbracciano: ‘Non te ne andare'” ha twittato un utente riportando la scena tra i due concorrenti.

“Edoardo a Luca: ‘Fratè tu arrivi in finale, pensa alla gente che sta male e grazie a te ride” ha sentito un altro utente, felice di poter riportare su Twitter la frase dei concorrenti.

In un video mostrato sempre su Twitter, un utente ha notato che “li censurano perché Nikita consiglia a Luca quando uscirà come sfruttare i social e la passione per la cucina dopo il discorso di oggi su cassa integrazione ecc.

“Tu fai collaborazioni?” chiede Nikita, “No sono con un’agenzia” risponde Luca. Nikita allora comincia a dargli dei consigli per fare collaborazioni ma la regia ha deciso di censurare.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy