Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli discutono nella notte: la showgirl è gelosa e ritiene che a lui piaccia Giulia Salemi

Non era di Selvaggia Roma che doveva preoccuparsi ma di Giulia Salemi. Elisabetta Gregoraci fa una scenata di gelosia a Pierpaolo Pretelli, insinuando che a lui piaccia la giovane influencer. Lui nega ma accusa la showgirl di essere incoerente: perché arrabbiarsi tanto di un eventuale flirt se sono solo amici?

GF Vip, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci litigano nella notte

Tutto è iniziato nel pomeriggio, nella sauna. Alcuni ragazzi stavano prendendo in giro Pierpaolo Pretelli davanti a Elisabetta Gregoraci. In particolare, Enock sosteneva ironicamente che l’ex velino, dopo momenti di crisi, si è ripreso, forse grazie all’arrivo di Giulia.

Elisabetta ha applaudito e ha esclamato: “Per fortuna che ho messo i paletti, altrimenti sai che farfallone…”. “Settanta giorni di paletti… Con Giulia non c’è niente ma anche se fosse? Io e te siamo amici, o sbaglio?” ha replicato Pretelli. “Sei libero di fare ciò che vuoi” ha risposto la Gregoraci e lui: “E ci mancherebbe altro!”.

Lei poi ha ricordato i tempi in cui lui piangeva per lei, quasi sminuendo quella sofferenza. Ma Pierpaolo ha spiegato che ora sta meglio e che ha superato la crisi: “Ciò non toglie la stima che ho per te” ha tenuto a precisare.

L’atmosfera in sauna era piuttosto goliardica, ma l’insofferenza di Elisabetta era evidente e si è palesata poco dopo, nella notte, subito dopo la festa di compleanno di Rosalinda. I due hanno discusso in maniera molto accesa perché Elisabetta Gregoraci sosteneva che Pierpaolo Pretelli sia interessato a Giulia.

A un certo punto, il giovane è sbottato: “Ma se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un c**o o no?”. Con aria indispettita, lei ha risposto: “Non me ne fot*e niente”. E giustamente lui ha insistito: “E allora?”

I gregorelli iniziano a vacillare e stavolta Selvaggia non c’entra: Elisabetta discuterà anche con Giulia?