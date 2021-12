GF Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli che va in vacanza? Ecco cosa viene svelato a Casa Chi

Sonia Bruganelli potrebbe non essere presente in una delle prossime puntate del GF Vip

Il GF si prepara per le feste natalizie ma anche per continuare il gioco ed arrivare alla finale che si terrà a marzo 2022.

Tra scherzi e battute, Sonia Bruganelli sembra aver smentito attraverso Instagram di lasciare la trasmissione a seguito dello scontro con Alfonso Signorini (l’opinionista aveva addirittura abbandonato lo studio dopo che Alfonso le aveva negato la parola), ma la moglie di Paolo Bonolis potrebbe lo stesso prendersi una pausa dalla trasmissione.

Stando infatti alle parole di Gabriele Parpiglia, pronunciate durante Casa Chi, Sonia Bruganelli potrebbe non essere presente in una delle prossime puntate del GF Vip, per una piccola vacanza già prenotata da tempo e di cui la produzione del programma era a conoscenza.

Sempre secondo Parpiglia, la sostituta potrebbe essere una personalità vicina al suo mondo: “ha avuto l’ok di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei”. Alcuni hanno avanzato l’ipotesi di Laura Freddi, che tutti sanno essere stata fidanzata con Paolo Bonolis diversi anni fa e attualmente sarebbe un’amica di Sonia.

Laura inoltre conosce le dinamiche del gioco in quanto aveva partecipato alla prima edizione del GF Vip. Sarà dunque Laura Freddi a sostituire per una sera Sonia Bruganelli? Presto lo scopriremo.