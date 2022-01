GF VIP, l’amore pazzesco tra Manuel e Lulù: cosa fa lui da casa mentre la guarda in tv. Momento toccante

Manuel e Lulù sono connessi anche se momentaneamente distanti

Lulù e Manuel si sono innamorati nella casa del GF Vip, dopo le prima insicurezze di lui, l’amore è scoppiato. Bortuzzo ha deciso di uscire dalla casa per prendersi cura di sé e Lulù ora è rimasta dentro il reality.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, la dichiarazione d’amore toccante di Lulù per Manuel: ‘Me lo sento che succederà’

Per lei inizia una nuova fase del gioco, senza però dimenticare l’amore che la aspetta fuori, anzi. La principessina si sente connessa in tutto e per tutto con Manuel, ha parlato a lungo del suo sentimento con Manila Nazzaro e ogni riferimento è per la sua dolce metà.

GV Vip, Lulù e Manuel: distanti ma connessi

Intanto Manuel, che è tornato alla sua vita, non si perde un minuto del GF Vip: lo dimostrano i suoi contenuti sui social. Nelle sue stories su Instagram è apparso un video in cui riprende la tv che trasmette le immagini del reality: c’è Lulù che canta una canzone, 22 settembre, e lui la canta insieme a lei. Distanti ma connessi.

“Fatico a cantarla da solo ormai, io a casa tu lì, non sarà mai lo stesso, ma sempre insieme” ha scritto Manuel su Instagram.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy