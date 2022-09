GF Vip, scivolone omofobo di Ginevra nella notte? La battuta che divide il web

Ginevra Lamborghini fa un commento al GF Vip giudicato come omofobo da diversi telespettatori: ecco perché scatta la polemica

Finisce al centro della polemica Ginevra Lamborghini per un commento definito come omofobo da moltissimi telespettatori. Ma cosa avrà mai detto in diretta televisiva la concorrente del GF Vip?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, nella notte, Ginevra Lamborghini avrebbe utilizzato la parola ‘finocchio‘ in senso omofobo e dispregiativo, almeno questo è quello che dicono diversi tra i telespettatori che l’hanno udita nel corso della diretta.

Ebbene, in molti si stanno schierando dalla sua parte o contro di lei. A partire da chi, nemmeno troppo seriamente, dice: “Raga si riferiva all ortaggio che stava nel frigo“.

Ginevra Lamborghini è bisessuale: possibile che quella sua battuta fosse omofoba?

Scendendo nel dettaglio tra chi invece la polemica l’ha aizzata davvero, sono in molti quelli che si schierano dalla parte di Ginevra Lamborghini, dichiaratamente bisessuale, e che per questo pare difficile possa aver fatto una battuta di stampo omofobo.

“Secondo voi una ragazza bisex può fare dei commenti omofobi?”, scrive una persona. E un’altra le fa eco: “Ginevra ha dichiarato più volte che le piacciono pure le donne, non vi sembra un po’ controsenso che la parola ‘finocchi’ l’abbia usata in modo omofobo e non scherzoso come fanno molti gay?”

Qualcuno però ha fatto notare: “volevo vedere se la stessa battuta la faceva Daniele come reagivate lo dico io lo avreste mandato in tendenza e addirittura chiesto la squalifica ma siccome è Ginevra non dite nulla“.

Insomma, quale sarà la verità su quella battuta? Ginevra voleva essere offensiva o ha fatto semplicemente uno scivolone infelice? E, soprattutto, saranno mica presi provvedimenti nei suoi confronti?

