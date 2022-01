GF Vip, l’aereo per Soleil e Barù fa scoppiare l’invidia nella casa?

Aria di invidia nella casa del GF Vip? È il sospetto di alcuni utenti su Twitter che hanno commentato un episodio singolare accaduto durante il reality.

Si tratta di un aereo che è passato sopra la casa del GF Vip, dedicato a Soleil e – inaspettatamente – a Barù: “Sole e Barù, la verità sempre. #Sorù”. I due infatti appaiono complici e amici all’interno della casa.

L’aereo per Barù e Soleil che fa scoppiare l’invidia…

Altri inquilini però non l’avrebbero presa bene quanto loro. In particolare Soleil ha notato che Jessica avrebbe mandato Alessandro a controllare cosa ci fosse scritto sull’aereo e ad indagare sul loro rapporto, secondo lei per non dare soddisfazione ai diretti interessati… Insomma alcuni rapporti in casa sono tutt’altro che distesi.

Barù e Soleil sono rimasti così da soli in giardino a commentare la scritta che ha svolazzato sopra le loro teste, e hanno riso della situazione: “Nessuno fa una clip per noi e per la nostra gioia? Sempre tanto affetto in questa casa. C’è l’aereo per noi, dai venite tutti!”

