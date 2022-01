GF Vip, la stanza di Manuel a chi spetta ora? La richiesta a gran voce degli utenti

Gli utenti si chiedono a chi andrà la stanza di Manuel e hanno le idee chiare su chi se la meriterebbe

Manuel Bortuzzo ha ufficialmente lasciato la casa del GF Vip, per tornare alla sua vita, ai suoi impegni e soprattutto per pensare alla sua salute.

Lulù e il resto dei concorrenti l’hanno salutato tra lacrime e commozione, ora in tanti si chiedono a chi andrà la sua stanza e gli utenti hanno le idee chiare su chi dovrebbe godere di questo privilegio.

Già in passato gli utenti del web si erano lamentati dei privilegi che Katia Ricciarelli avrebbe rispetto non tanto agli altri concorrenti quanto al suo coetaneto Kabir Bedi. A differenza di Katia, Kabir non si è mai lamentato e non ha mai chiesto niente di più di quello che gli è stato dato.

GF Vip, gli utenti chiedono che la stanza di Manuel venga riassegnata

Gli utenti non hanno dubbi e ora sembrano chiederlo a gran voce: “sanificate la stanza di Manuel e datela a Kabir, è un ultrasettantenne, alcune scene non si possono vedere”, spiegano i seguaci della trasmissione su Twitter.

Più volte infatti Kabir ha preferito dormire sui divani in sala, con tutte le difficoltà della situazione che però non ha mai fatto pesare a nessuno.

In tanti ora si augurano che l’appello venga ascoltato dalla produzione e che a Kabir quantomeno venga riservato un trattamento dignitoso al pari di quello che viene riservato a Katia Ricciarelli.

