GF Vip, la proposta imbarazzante di Miriana a Jessica: cosa dovrebbe fare al suo seno

Miriana Trevisan fa parte di quei concorrenti del GF Vip spesso criticati, fuori e dentro la casa. Spesso si è scontrata con Katia Ricciarelli, ma anche con altri vip che non hanno mandato giù il suo comportamento con Nicola Pisu, quando il figlio di Patrizia Mirigliani era ancora concorrente e aveva perso la testa per lei.

Miriana poi è finita di nuovo al centro delle critiche per la love story con Biagio D’Anelli. Insomma, la Trevisan non è certo una donna che si nasconde dietro a un dito, e le sue fragilità, quanto la sua forza, spesso sono state oggetto di discussioni molto accese, sia nella casa che in diretta durante le serate su Canale 5 condotte da Alfonso Signorini.

Ora è un’altra la frase che indispettisce il pubblico sui social: Miriana avrebbe infatti consigliato a Jessica Selassié di rifarsi il seno, perché è una scelta che può dare forza a una donna. Apriti cielo.

Il tema della chirurgia estetica è sempre molto dibattuto, tanto più se diventa uno strumento con cui le donne dovrebbero combattere le proprie insicurezza.

I fan sui social non l’hanno presa bene, tacciando Miriana di poca intelligenza. “L’autostima di una donna secondo lei è direttamente proporzionale alla taglia del reggiseno” ha scritto qualcuno su Twitter.

