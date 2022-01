GF Vip, la lettera toccante di Manila per Manuel: ‘perdonami se non sono riuscita…’. Cosa c’è scritto

Tra litigi continui e apparenti riappacificazioni, tra i rapporti che sembrano essersi incrinati c'è quello tra Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro.

All’interno della casa del GF Vip, come ampiamente argomentato da Alfonso Signorini in diretta, i concorrenti sembrano essersi spaccati in due grandi fazioni.

LEGGI ANCHE:–GF Vip, Manuel geloso di Lulù: lo scatto felino mentre lei si sta cambiando. Cosa è successo

Tra litigi continui e apparenti riappacificazioni, tra i rapporti che sembrano essersi incrinati c’è quello tra Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro.

Manila ha “accusato” Manuel di non averla difesa quando è stata attaccata dalle principesse Selassié, in particolare da Clarissa direttamente dallo studio televisivo del GF, e Manuel ha praticamente ridotto al minimo indispensabile le comunicazioni con l’ex Miss Italia, dissociandosi dai continui attacchi a Lulù da parte di Katia Ricciarelli (che è sempre stata difesa a spada tratta proprio da Manila).

L’improvvisa rottura ha colpito profondamente Manila, che ha deciso di scrivere una lettera indirizzata proprio a Manuel, prima che abbandoni la casa per seguire i suoi impegni fuori dal reality, tra nuoto e televisione: “Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlare, quindi gli scrivo” ha confidato Manila a Soleil.

Sui social, attraverso alcuni fermi-immagine, gli utenti sono riusciti a carpire una parte del testo della lettera, che sembra piena di “Perdonami”. Tra le righe, si riesce a leggere una parte:

“Perdonami se non ho capito quanto avevi bisogno di allontanarti da quel brutto e inutile caos che ti destabilizzava, perdonami se non sono riuscita a fermare quella tempesta da cui fuggivi […] Perdonami se non riuscita a proteggere la tua “casa felice”. La lettera sarà abbastanza per ricucire un rapporto ormai strappato?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy