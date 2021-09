GF vip, Katia Ricciarelli usa un termine omofobo: lo scivolone su Alex Belli e la sua camicia. Cosa ha detto

Al GF Vip, Katia Ricciarelli si lascia scappare un termine omofobo su Alex Belli e la sua camicia sgargiante: il web chiede la squalifica.

Momento shock al Grande Fratello VIP per un termine omofobo pronunciato da Katia Ricciarelli nei confronti di Alex Belli. La celebre cantante lirica, infatti, è “scivolata” su una camicia dell’attore, rischiando davvero grosso… anche perché a chiedere la sua squalifica ora sono davvero in tanti.

Katia Ricciarelli ha pronunciato una frase omofoba nei confronti di Alex Belli e della sua camicia. Sul web ora in tanti chiedono la sua espulsione dal Grande Fratelli Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Katia Ricciarelli: il termine omofobo sulla camicia di Alex Belli

Andiamo con ordine. Durante la serata del terzo giorno di Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha commentato una camicia indossata da Alex Belli, particolarmente sgargiante. La soprano, tuttavia, lo ha fatto con un termine decisamente inappropriato, che è stato subito notato dai telespettatori, che hanno cominciato a spammare il video ovunque sui social.

“Questa è la mia camicia più sobria”, ha detto Alex mostrandola orgogliosamente ma ottenendo in risposta un: “Mi sembri un poco ricc…ne”.

Il web chiede provvedimenti contro la Ricciarelli

Quel termine omofobo, pronunciato da Katia Ricciarelli in quel modo, è subito finito nel mirino dei telespettatori che, in giro su Twitter, hanno cominciato a chiedere a gran voce la squalifica dell’ex moglie di Pippo Baudo dal reality show di Mediaset.

Per ora, non arrivano segnali dal Grande Fratello che possano far pensare che verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli, ma qualcosa potrebbe muoversi in caso di reiterazione di questo tipo di comportamento.

E voi? Come la pensate? Katia Ricciarelli merita la squalifica per quel termine omofobo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset