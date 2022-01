GF Vip, Katia Ricciarelli e la richiesta al GF Vip su Manuel e il pianoforte: cosa ha chiesto

Katia Ricciarelli continua a essere al centro delle polemiche nel GF Vip, per via delle sue parole e degli atteggiamenti che riserva soprattutto verso alcuni dei concorrenti.

Tra questi c’è senza dubbio Manuel Bortuzzo, a cui Katia di certo non le manda a dire. In tanti anche sul web hanno notato questo suo comportamento, per molti al limite dell’accettabile.

Prima Katia avrebbe chiesto a Manuel di suonare il pianoforte per rilassarsi un po’, ma poco dopo ha cominciato a lamentarsi ritenendo Manuel “stonato”. “Spero che chiudano il pianoforte” ha affermato Katia durante una discussione sotto voce con Baru.

Sui social le sue parole sono state riprese più volte per sottolineare quanto Katia sia diventata all’interno del gioco un personaggio davvero difficile da gestire.

Una donna incontentabile verrebbe da dire: la convivenza in casa con degli sconosciuti è sicuramente difficile e l’impressione è che Katia sia arrivata ai titoli di coda.

