GF Vip, Katia e il gesto a Delia che nessuno si aspettava: come reagirà Soleil?

L’ingresso di Delia Duran – moglie arrabbiata e ferita di Alex Belli – ha sicuramente scaldato gli animi e rotto alcuni fragili equilibri all’interno della casa del GF VIP.

Tra le varie reazioni, ha colpito quella di Jessica: la principessina Selassié ha provato a fare un discorso a Delia, spiegandole che con Soleil potrebbero diventare addiritura amiche invece di farsi la guerra, ma non solo. C’è qualcun altro che non la pensa proprio così.

A scatenare più di un commento sui social ci hanno pensato infatti Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che sembrano essere dalla parte di Delia. Cosa sta succedendo nella casa? Un’ulteriore spaccatura è nei paraggi? Soleil forse potrebbe essere isolata da coloro che difendono “la moglie” invece che “l’amante”?

Se prima Katia sembrava avere qualche resistenza, tanto da prendersela con Manila che aveva rivolto la parola a Delia, dopo poco è stata la stessa Katia a chiedere aiuto a proprio Delia per prepararsi per la festa in costume in stile indiano organizzata per Kabir Bedi.

Ora in tanti si chiedono: da che parte sta Katia? L’alleanza con Delia sembra sospetta e ancora una volta gli utenti attaccano la cantante lirici di poca chiarezza e di fare buon viso a cattivo a gioco…

