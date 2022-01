GF Vip, Jessica mette in imbarazzo Barù: cosa gli chiede davanti a tutti e cosa risponde lui arrossendo

Jessica e Barù continuano a dividere gli utenti dei social, tra chi spera che tra i due nasca finalmente una storia d'amore e chi invece pensa che non accadrà mai.

Un nuovo simpatico episodio fa ben sperare i “Jerù”, così si sono soprannominati i fan della coppia: alcuni vip sono ai fornelli, Jessica in particolare si sta preparando la cena e il pane senza glutine, essendo celiaca.

Il botta e risposta tra Jessica e Barù che divide i fan

“È inutile fare il pane con la farina senza glutine”, ha affermato Barù. “Come fa a essere inutile se lo mangio io… Io sono inutile per te? Non mi sembra”, ha risposto Jessica, mettendo in difficoltà Barù.

“Fino a un mese fa sì, ora… sei fondamentale… Tra sette settimane chi lo sa se sarai utile o no” ha risposto Barù per chiudere il discorso e buttarla sul ridere, evidentemente imbarazzato.

Ma anche questo stesso episodio divide i fan tra chi vede del sincero imbarazzo nell’atteggiamento di Barà e chi invece vede solo del lieve “disagio” di chi in fondo non è minimamente interessato mentre tutti intorno spingono per questa storia… Solo il tempo potrà dare una reale risposta.

La confusione dei fan però è data proprio dall’atteggiamento di Barù, che da una parte la evita e non la considera ma dall’altra cerca sempre Jessica, come è successo ad esempio per la cioccolata…

