GF VIP, Jessica e il giochetto delle crepes con Barù che non è piaciuto ai fan: ‘è rimasto come un baccalà’ 

Secondo molti utenti sui social, la storia tra Jessica e Barù e Jessica dentro la casa del Gf Vip non decolla, ma non solo: in tanti sono convinti che la princess si stia esponendo fin troppo verso un uomo che ha lanciato segnali molto chiari.

Nonostante questo, i due continuano a coltivare il loro rapporto fatto di frecciatine e battute, l’ultima in ordine di tempo non è passata inosservata proprio agli occhi degli utenti sui social che non hanno potuto far finta di niente.

Jessica, Barù e la crepes mancata

Tutto sarebbe nato perché Barù non le avrebbe preparato la terza crepes, e Jessica avrebbe fatto l’offesa e la sostenuta, rifiutando poi che Barù le preparasse la crepes incriminata: “Ora non la voglio più grazie, quando non la voglio più una cosa non la voglio più”. Miriana, che ha ascoltato il racconto ha commentato: “Direi che è rimasto un po’ come un baccalà”. “Peggio per lui” ha commentato Jessica.

“Jessica sta superando il cringe, tutta questa sceneggiata fondata sul pretesto di lui che non le stava facendo la terza crepes, ma cosa stiamo vedendo: il tracollo dei Jesù” ha riassunto un utente su Twitter.

Lo stesso Barù ha notato in Jessica un comportamento forzato in lei per provare a fare breccia nel suo cuore e l’ha commentato con Davide: “Sta facendo una strategia per il fatto che ho detto che mi piace la st****a”.

“Jessica ti prego smettila, bisogna riuscire a intrigare una persona, a tenerla sul filo di lana mentalmente. Così sembri solo una bambina che si impunta” ha scritto qualcuno sui social.

