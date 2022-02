GF VIP, Jessica e il discorso toccante su Barù: un colpo al cuore per i fan della coppia 

I fan del GF Vip, che seguono il programma e ne discutono sui social, non si danno pace per la situazione tra Jessica Selassié e Barù.

Un discorso di Jessica fatto con Miriana in sauna, sta facendo discutere e soprattutto ha colpito i Jerù, ovvero tutti quelli che fin dal primo giorno hanno fatto il tifo per questa coppia.

Il discorso di Jessica

Le parole di Jessica, con Miriana che è stata ad ascoltare, sono state molto chiare: “Io percepisco un flirt, che è quello che hanno percepito fuori […] Non sono qua per sbaciucchiarmi o strusciarmi sotto le coperte, non me ne frega niente, però dammi anche la possibilità, crei delle situazioni in cui possiamo stare io e te […] Sarà unico nel suo genere però fare il tappetino di un uomo che non mi fila… Già mi è successo diverse volte qui dentro e non voglio ripetere la stessa storia. Il mio modo di fare viene percepito come tappetino, ma io sono gentile, sono buona, sono altruista, è proprio il mio modo di fare […] Almeno dammi la possibilità, dedicami del tempo. Quando uno si dovrebbe conoscere e avere un momento nostro se c’è sempre qualcuno in mezzo?”.

Dall’altra parte Barù, in diverse occasioni, avrebbe potuto cercare quel tipo di momento di cui parla Jessica, ma con i suoi gesti ripetuti ha fatto capire che non c’è lo stesso tipo di interesse che vorrebbe la principessa Selassié.

