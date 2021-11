GF VIP, incidente per Nicola: fratturato il coccige? Ecco cosa succederà al concorrente

Al GF Vip Nicola Pisu potrebbe essersi fratturato il coccige dopo una brutta caduta. Che cosa succederà adesso al concorrente?

Nei giorni scorsi, Nicola Pisu ha subito una brutta caduta che sembra avergli provocato una possibile frattura al coccige. Ma come sta il figlio di Patrizia Mirigliani? E, soprattutto, cosa gli succederà nei prossimi giorni nella casa?

LEGGI ANCHE:– Manila e Alex Belli deridono Nicola dopo l’incidente? Cosa dichiarano su di lui

Nicola Pisu sta facendo preoccupare moltissimo i suoi fan a causa di un piccolo incidente che ha avuto nei giorni scorsi ma che potrebbe costargli caro: secondo alcuni, il figlio di Patrizia Mirigliani si è addirittura fratturato il coccige. Cosa succederà adesso? A rischio la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Nicola Pisu si è fratturato il coccige? Cosa è successo al GF Vip

Andiamo con ordine. In questi giorni in molti hanno parlato di Nicola Pisu e del fatto che passi molto tempo a letto, tant’è che in molti lo hanno anche preso un po’ in giro. La verità, però, è che qualche giorno fa il buon Nicola ha preso una brutta caduta, dalla quale sembra non essersi ancora ripreso.

Sembra infatti che in questi giorni abbia fatto iniezioni di antidolorifici, che lo hanno debilitato fisicamente costringendolo a riposare molto, ma il pericolo è che si sia fratturato il coccige.

Cosa succederà a Nicola dopo le iniezioni di antidolorifici al GF Vip?

Dai farmaci che ha preso, deriva un’attività decisamente ridotta a causa e, a quanto sembra, appare sempre stanco e debilitato. Nei prossimi giorni, per accertare le sue condizioni di salute, è probabile che la produzione provveda a fargli fare una radiografia per scoprire cosa gli sia successo davvero.

Tra i fan, nel frattempo, è fortissima la preoccupazione: Nicola Pisu si sarà davvero rotto il coccige?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset