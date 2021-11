GF Vip, il misterioso bigliettino trovato da Lulù: ecco di chi è e cosa c’è scritto

Nuovo mistero all'interno della casa del GF VIP: Lulù Selassié ha trovato un misterioso bigliettino.

Il minuscolo pezzo di carta è stato prontamente nascosto in una pochette e poi mostrato rapidamente alle altre due sorelle Selassié, che sono sembrate felici di leggerlo.

Successivamente Lulù ha nascosto il bigliettino nella borsetta che porta sempre con sé. Nella notte poi, la principessina è stata chiamata nel confessionale, presumibilmente per parlare del bigliettino: le tre sorelle rischiano la nomination o peggio ancora l’eliminazione per aver infranto il regolamento?

Gli utenti dei social, attentissimi, sono riusciti a ricostruire il mistero: sembra infatti che la madre delle ragazze avrebbe nascosto un bigliettino all’interno di una pochette che è stata fatta poi recapitare all’interno della casa.

Non è però ancora chiaro cosa ci sia scritto esattamente sul bigliettino, i fan ipotizzano delle frasi di incoraggiamento per le ragazze e magari qualche aggiornamento sulla famiglia, dato che non troppo tempo fa si parlava di guai con la legge per il papà delle ragazze.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset