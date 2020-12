GF Vip, Giulia Salemi mostra un pò troppo e si preoccupa: ‘Cancelliamo subito’

Incidente sexy per Giulia Salemi al GF Vip: mentre si stava cambiando ha sollevato un po’ troppo i vestiti, mostrando per un attimo il seno

Incidente sexy per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: mentre l’influencer si stava cambiando ha sollevato un po’ troppo i vestiti, mostrando per un attimo il seno nonostante ci fosse Tommaso Zorzi a tentare di coprirla. Una svista che l’ha fatta subito spaventare sulle possibili conseguenze… cosa succederà?

GF Vip, incidente per Giulia Salemi: mostra il seno per sbaglio

Partiamo dal principio. Mentre si stava togliendo un maglia, a Giulia Salemi è sfuggito per un attimo il seno fuori, mettendosi involontariamente in mostra. L’influencer si è subito stretta a Tommaso Zorzi per la vergogna, arrossendo vistosamente per l’incidente.

Preoccupata per le possibili conseguenze di questa svista, in un secondo momento ne ha parlato in giardino insieme agli altri coinquilini.

La Salemi preoccupata per le possibili conseguenze dell’incidente

“Mettiti una maglia più lunga! Usi sempre ‘ste maglie…”, ha scherzato Tommaso, provando a tirarla su. E così hanno fatto anche gli altri coinquilini… Rosalinda, ad esempio, ha provato a farla sentire meno sola con un: “ma vedi che a me mi si è visto tutto!”.

Addirittura, Sonia Lorenzini le ha detto un: “Mica è una cosa brutta? Son due te..e…”

Tommaso Zorzi consola Giulia: “Regia, cancelliamo subito”

In ogni caso, l’incidente sexy del seno di Giulia Salemi che sguscia fuori l’ha fatta sentire decisamente poco a suo agio, tanto che Tommaso Zorzi ha tentato diversi approcci per farla pensare ad altro.

“C’ero io davanti, come hanno fatto a vedere?”, ha subito detto in un primo momento. E poi l’ha buttata su Instagram con un: “Amore, sono 10mila follower secchi!”

Vedendo di non sortire effetti con le sue rassicurazioni, ha quindi mimato un comandante al microfono in torre di controllo, con una richiesta: “Regia, cancelliamo subito le te..e della Salemi. Subito. Veloci!”

Giulia terrorizzata per il nudes

Tommy: “amore sono 10.000 followers, secchi”

Giulia: “Tommy fai qualcosa”

Tommy: “regia cancelliamo subito le tette della Salemi, subito” Scusate ma li amo💘 #gfvip pic.twitter.com/1VvreJwyFa — Emy♥️TZ🐍 (@anailime01) December 17, 2020

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy