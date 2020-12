GF Vip, Giulia Salemi in lacrime dopo la puntata: cosa è successo dopo la lite con Gregoraci

Al GF Vip volano stracci tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: una lite piuttosto feroce, che ha visto la 27-enne scoppiare a piangere subito dopo la puntata.

Succede di tutto al GF Vip, dove durante la puntata va in scena un siparietto non troppo carino che ha visto protagoniste Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. La seconda, in particolare, ha lanciato una serie di accuse alla 27-enne, tirando in mezzo l’ex marito Flavio Briatore e facendola addirittura scoppiare in lacrime. Ma cosa si saranno mai dette di tanto terribile?

LEGGI ANCHE: — Stefania Orlando e le parole inaspettate su Giulia Salemi dopo il litigio con Gregoraci

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci va dura contro Giulia Salemi

Andiamo con ordine. Durante la puntata, Elisabetta Gregoraci ha cominciato a dare addosso a Giulia Salemi, accusandola di aver mandato dei messaggini a Flavio Briatore. Un racconto che è sfociato in una serie di insulti nei confronti di Giulia…

Tutto risalirebbe a qualche tempo fa, quando la Salemi, ospite in un locale di Briatore, ha inviato un messaggio di ringraziamento al noto imprenditore.

Elisabetta, a riguardo, le ha dato della “gatta morta”, della “scroccona” e addirittura della “ruba mariti”. Insulti che sono stati sottolineati dalla Contessa de Blanck, che dallo studio ha addirittura rincarato la dose dicendo: “Ringraziamento peloso perché a lei Flavio non se la filava per niente. Me lo ha detto pure lui che lei ci provava e se la tirava per niente!”

La Salemi si difende dalle accuse, poi scoppia in lacrime

“Vado in Sardegna da 5 anni – ha controbattuto la Salemi – nessuno mi ha mai pagato le vacanze, sono messaggi senza secondi fini. Se sono ospite, come capitato nel locale del tuo ex marito, ho ringraziato. Basta”.

La questione sembrava chiusa ma, subito dopo la puntata, Giulia Salemi è addirittura scoppiata in lacrime per il litigio con la Gregoraci e l’umiliazione subita in diretta tv, mentre Selvaggia Roma e Rosalinda Cannavò provavano a consolarla.

“Io non ho bisogno di difensori – ha concluso – Io so la persona che sono e sono tranquilla”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy