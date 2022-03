GF VIP, Giucas e quel dettaglio intimo su Jessica davanti a Barù: come reagisce il concorrente 

Giucas sonda il terreno tra Barù e Jessica e fa affermazioni forti...

La storia d’amore – mancata – tra Jessica e Barù continua a tenere banco, fuori e dentro la casa. Ormai mancano pochissimi giorni alla fine del reality e c’è chi spera che fuori, a riflettori spenti, tra i due sbocci finalmente l’amore.

Tra i primi ad avanzare questa ipotesi c’è Giucas Casella, che durante uno dei tanti momenti di chiacchiera con Barù ha provato a “sondare il terreno”…

Giucas parla di Jessica con Barù

“Per me è veramente innamorata, si è occupata sempre delle sorelle, adesso si è scoperta donna, sei stato tu a dargli il là. Lei è una mosca bianca, alcune donne sono tremende.” ha affermato Giucas.

“Non è mia autodifesa, non mi devo difendere da niente. Non ho paura, anzi ben venga. Siamo molti diversi, non funzionerebbe mai” ha risposto Barù.

“Secondo me è ancora vergine” ha azzardato Giucas, “Spero di no per lei!” ha dichiarato Barù, ridendo della buona fede di Giucas nel raccomandarle Jessica come donna ideale per lui.

Quest’ultima frase però non è piaciuta al pubblico che segue assiduamente il reality: “So che non era in cattiva fede, ma la frase del “è ancora vergine” mi ha messo i brividi. C’è un mondo di patriarcato dietro”. ha scritto un utente su Twitter.

