GF Vip, Ginevra Lamborghini e l’imitazione di Marco Bellavia: cosa hanno trovato i fan del programma che non vogliono il suo rientro nella casa

Ginevra Lamborghini finisce al centro della polemica anche dopo la sua espulsione dal GF Vip per quell'imitazione di Marco Bellavia

In questi giorni, dopo l’espulsione di Ginevra Lamborghini dalla casa del GF Vip per aver fomentato un certo bullismo nei confronti di Marco Bellavia, si sta parlando molto della possibilità che la sorella di Elettra possa essere ‘perdonata’ e fare il suo ritorno nel reality show. Qualcuno, però, ha diffuso un video che era inizialmente sfuggito ai telespettatori. Un breve filmato che sta mettendo seriamente a rischio la possibilità che la Lamborghini possa rientrare in gioco. Ma cosa succederà mai nel video?

GF Vip: il video dell’imitazione di Marco Bellavia da parte di Ginevra Lamborghini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il caso Marco Bellavia ha causato un certo scompiglio nella casa, portando all’eliminazione flash di Giovanni Ciacci, all’espulsione di Ginevra Lamborghini e al ritiro di Sara Manfuso. I tre concorrenti (ma anche altri) erano stati particolarmente duri nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, al punto da emarginarlo, spingerlo alla disperazione e poi al ritiro.

Ebbene, i fan di Ginevra Lamborghini stavano sperando che la propria beniamina potesse essere in qualche modo ‘perdonata’ dalla produzione e riammessa in gioco nonostante tutto.

A mettere seriamente a rischio le (minime) possibilità che ciò accada, spunta un nuovo filmato nel quale si vede Ginevra Lamborghini parlare con Antonino Spinalbese proprio di Marco Bellavia, raccontando un piccolo aneddoto.

L’imitazione di Ginevra non piace ai telespettatori: riammissione a rischio?

Ebbene, Ginevra lamentava il fatto che Marco si fosse intromesso in un discorso tra lei e Charlie, dando vita ad un’imitazione per nulla carina di Bellavia, nella quale ha cominciato a muovere le braccia in maniera compulsiva.

Insomma, i commenti a riguardo sembrano abbastanza chiari. Tra un “poi dite che non gli ha aizzato odio contro. L’imitazione non si può guardare” e un “Merita di rientrare, certo come no“, non si contano i “che schifo“. Sarà la fine delle richieste di reintegrare Ginevra in gioco?

