GF VIP, Gianmaria conquisterà Delia? I rumors dopo la litigata con Federica

Tra coppie consolidate e altre che scoppiano, la casa del GF VIP non smette di regalare colpi di scena. Ora gli utenti dei social si stanno concentrando su Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria infatti, dopo un ritorno di fiamma mai avvenuto con Soleil Sorge e una frequentazione non andata a buon fine con Sophie Codegoni si è concentrato su Federica Calemme, ma le cose anche con lei non sembrano andare benissimo.

All’inizio lei sembrava interessata a preservare un ipotetico rapporto fuori dalla casa con un altro uomo, poi si è lasciata andare ma ora lo scenario che si presenta è un altro. Secondo i fan della trasmissione infatti, Federica avrebbe “deluso” le aspettative della produzione, che aveva agevolato il suo ingresso per ravvivare le dinamiche della casa.

In più i due nelle ultime ore avrebbero litigato per alcune gelosie di Federica, e si preparerebbe così un terreno perfetto per l’ipotesi dei fan.

GF Vip, le ipotesi degli utenti sui social

Federica infatti sarebbe destinata a uscire dal reality proprio stasera e per Gianmaria si aprirebbe un nuovo scenario che stuzzicherebbe la fantasia degli autori: secondo alcuni infatti Gianmaria potrebbe cominciare a flirtare con Delia Duran, per far ingelosire suo marito Alex Belli.

Sarà vero o sono solo supposizioni? E come la prenderebbero Federica e Alex Belli fuori dalla casa?

