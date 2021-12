GF Vip, Gianmaria attaccato dalla mamma di Sophie Codegoni. Come lo definì sui social

Gianmaria e Sophie fanno sul serio? Nel frattempo la mamma di lei prima lo insulta e poi lo approva

Tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra essere cominciata una vera frequentazione. Dopo i baci durante la festa nella casa, Sophie ha abbassato le difese nei confronti di Gianmaria.

GF Vip, Gianmaria e la scena splatter: davvero l’ha fatto? I fan si dividono sulla verità di queste immagini

Ora, a distanza di qualche giorno dai quei baci, Sophie è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: “ha detto che le piace Gianmaria”.

Lo stesso Gianmaria è apparso felice di scoprire dell’approvazione della mamma di Sophie e in casa ne ha parlato con Lulù. “Hai sentito la mamma di Sophie cosa le ha detto di me?” ha chiesto Gianmaria, “Hai visto? Alla fine le cose belle, positive, d’amore, vincono” gli ha risposto Lulù.

Tra gli utenti però serpeggia anche l’idea che questo avvicinamento tra i due possa far parte di una strategia per rimanere in gioco nel reality, creando nuove dinamiche amorose. È anche noto infatti che in un passato nemmeno troppo lontano, la mamma di Sophie non vedeva di buon occhio Gianmaria, tanto da esprimere sui social tutto il suo malcontento, e provando a lanciare alla figlia messaggi per prendere le distanze da lui. Su Instagram lo aveva definito “bruttone del Neolitico”.

Cosa è cambiato oggi? I fan si interrogano su questo improvviso cambio di rotta.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset