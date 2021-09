GF Vip, Gianmaria Antinolfi ha infranto il regolamento? Il messaggio alla sua fidanzata: ‘ma non era severamente vietato?’

Continua ad essere al centro del gossip Gianmaria Antinolfi, non solo per il triangolo amoroso ma perché potrebbe aver violato il regolamento

Tutto è pronto per una nuova puntata del GF Vip 6 e a tenere banco sarà ancora una volta Gianmaria Antinolfi. Non solo per la querelle con Soleil Sorge e per il fatto che la sua fidanzata dovrebbe entrare nella casa. Ma anche perché potrebbe aver violato il regolamento.

Pare infatti che Antinolfi abbia dato un fazzoletto di carta a Tommaso con su scritto un messaggio per Giulia Greta Mastroianni, ovvero la sua neo fidanzata. Il messaggio incriminato è stato postato su Instagram dalla diretta interessata, come mostrato anche dal blogger Amedeo Venza:

Se Gianmaria avesse realmente scritto questo messaggio, avrebbe violato il regolamento dato che “non possono assolutamente comunicare con l’esterno”.

Cosa accadrà? Non resta che seguire la diretta di Lunedì 27 Settembre dove siamo certi Alfonso Signorini non lascerà passare la questione inosservata; anche perché in studio ci sarà proprio Giulia Greta che entrerà nella casa più spiata di Italia per un faccia a faccia con Soleil.

