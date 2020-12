GF Vip, Giacomo Urtis nel letto con Tommaso Zorzi: fan furiosi per il gesto fatto di nascosto

Al GF Vip ha fatto discutere il gesto che Giacomo Urtis ha fatto nella notte: mentre Tommaso Zorzi dormiva, è andato ad infilarsi nel letto accanto a lui!

Al GF Vip ne succedono di tutti i colori ma nella notte a finire sotto attacco è Giacomo Urtis, autore di un gesto piuttosto discutibile (e discusso) nei confronti di Tommaso Zorzi. Ma cosa avrà mai combinato il chirurgo dei Vip?

GF Vip: Giacomo Urtis si infila a letto accanto a Tommaso Zorzi

Andiamo con ordine. Domenica sera, Tommaso è andato a dormire un po’ distanziato dagli altri e non praticamente attaccato a Maria Teresa Ruta. Fin qui nulla di male, se non fosse che dopo che il buon Zorzi si è addormentato, Giacomo Urtis è andato ad infilarsi nel letto accanto a lui nonostante Tommaso fosse stato chiaro sul non volerlo accanto!

Apriti cielo! Su Twitter le critiche nei confronti di Urtis hanno cominciato a fioccare copiose, prendendolo di mira per aver fatto tutto alla chetichella, solo quando Tommaso era ormai nel suo sonno più profondo.

Twitter contro Giacomo, Tommaso lo nominerà?

E infatti, c’è chi pensa al povero Zorzi: “Qualcuno avvisi Tommaso che Urtis sta dormendo lì vicino. Rischia un coccolone quando si accorgerà”… Oppure: “Vivo per Tommaso che si rende conto di star dormendo vicino ad Urtis”.

Qualcun altro, invece, è più chiaro e già preannuncia un catfight sensazionale tra Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis dopo il gesto di quest’ultimo: “Ah Urtis mi sembrava di capire che Tommaso fosse stato chiarissimo .. devi smammare da lì .. e ci ritorni.. Tommy tesoro non capisce con le buone , gliele facciamo capire con le cattive domani che ne pensi?”

In effetti, non c’erano ragioni affinché Urtis si infilasse a letto accanto a Tommaso… di sicuro tra i due nascerà un bel litigio: i fan sono già tutti pronti (e Tommy potrebbe nominare Urtis già nella puntata di lunedì 14 dicembre)!

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy