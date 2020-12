Al GF Vip Giacomo Urtis è finito sotto accusa per una presunta bestemmia pronunciata in diretta: i video però sembrano scagionarlo completamente

Al GF Vip la caccia alla bestemmia sembra aver colpito ormai tutti e, dopo le squalifiche di Denis Dosio e Stefano Bettarini e il caso Dayane Mello, a finire nell’occhio del ciclone è Giacomo Urtis. Ma cosa sarà mai accaduto al chirurgo dei vip? Cosa avrà mai combinato?

GF Vip: Giacomo Urtis accusato di aver prunciato una bestemmia

Andiamo con ordine. Sul web, avevano cominciato a girare alcuni riferimenti al fatto che Giacomo Urtis avesse pronunciato una bestemmia in veranda, dove stava insieme a Dayane Mello e Stefania Orlando…

In particolare, un account Twitter aveva accusato il chirurgo di aver esclamato delle parole blasfeme, paventando una sua automatica squalifica che avrebbe salvato Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Selvaggia Roma, attualmente in nomination insieme a lui…

Nulla di nuovo fino a qui: di episodi simili ne abbiamo già visti a bizzeffe. Non è quindi un caso che se ne sia parlato. C’è un ma, però: nei video riguardanti il momento in cui Giacomo Urtis è stato accusato di aver pronunciato quella bestemmia non c’è nulla…

Giacomo non ha bestemmiato: nei video non c’è nulla!

In un primo momento, infatti, lo si sente soltanto parlare del tempo insieme a Dayane, lamentandosi tranquillamente del fatto che “pioverà fino a domenica”. In un altro momento, invece, ha semplicemente commentato il balletto dei coinquilini con un “Io amooooo” gridato a gran voce. Sarà questa sua esclamazione ad essere stata scambiata per una imprecazione blasfema?

Non lo sappiamo. Quel che è certo è che Urtis non ha bestemmiato di sicuro. Anzi, sul web qualcuno comincia a muovere un’accusa ai fan di Selvaggia, Stefania e Andrea, accusandoli di aver messo in piedi la storia della bestemmia per tentare di salvare i propri beniamini.

Difficile scoprire quale sia la verità. Di sicuro c’è il fatto che Giacomo, per ora, è assolutamente salvo!

Giacomo non ha detto assolutamente nulla di che in veranda. Questa era l'unica parte in cui era lì, poi prima era fuori e dopo questa scena è ri-uscito. Nessuna bestemmia.

