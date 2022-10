GF Vip, Gegia lo dice su Marco nonostante tutto quello che è successo in puntata: la frase vergognosa

L'atteggiamento e le parole di Gegia, dopo il caso Marco Bellavia, fanno arrabbiare ancora di più il pubblico

La puntata del lunedì sera del GF Vip è stata costretta, come ha spiegato Alfonso Signorini ad assumere dei toni “drammatici” per via del tema affrontato: Il crollo e l’abbandono di Marco Bellavia e la totale indifferenza degli altri inquilini.

Chi più, chi meno, infatti, si è reso protagonista di spiacevoli episodi, salvo rare eccezioni. Tra chi sembra proprio non aver capito la gravità delle proprie parole e delle proprie azioni c’è Gegia. L’attrice è riuscita a salvarsi al televoto flash che, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, ha decretato l’eliminazione di Giovanni Ciacci.

Il salvataggio non è però bastato per farla ragionare o quantomeno stare in silenzio. Gegia, infatti, durante un blocco pubblicitario, è riuscita a pronunciare una frase giudicata vergognosa: “Dovevamo tenercelo, sentire le c**zate che diceva e dire ‘bravo tesoro'”.

“Quasi due ore di programma parlando di come hanno fatto schifo nei confronti di Marco, si va in pubblicità e che cosa si commenta? ‘Dovevamo tenercelo con le cazzate che diceva’? Bah io sono allibita” ha twittato un utente.

“Gegia è scesa talmente in basso che il baratro non conosce più profondità che addirittura l’hanno dovuta zittire. Lei rappresenta la bassezza e lo squallore” ha twittato un altro utente molto arrabbiato, condividendo una clip in cui si vede Patrizia Rossetti che, durante l’eliminazione e i saluti verso Giovanni Ciacci, ha dovuto letteralmente zittire Gegia che si stava disperando per la sua uscita, chiedendo addirittura un applauso per il concorrente, tra le lacrime.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy