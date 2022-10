Gf Vip, Gegia e l’albo degli psicologi: la richiesta degli utenti durante la puntata

Gli utenti sui social, indignati, chiedono a gran voce che l'albo degli psicologi prenda provvedimenti contro Gegia

Durante la puntata in diretta del lunedì sera del GF vip, a disturbare gli spettatori sono stati alcuni vip con i loro comportamenti, tenuti a seguito dell’abbandono di Marco Bellavia. In particolare, gli utenti non hanno apprezzato le parole e gli atteggiamenti di Gegia.

L’attrice è apparsa per molti come indifendibile, convinta nella sua posizione e spesso fuori luogo con i suoi discorsi, tanto da spingere alcuni utenti a chiedere formalmente la sua espulsione dall’albo degli psicologi a cui sarebbe iscritta.

Antonella Fiordelisi, tra i pochissimi ad aver cercato di stare vicino a Marco, è sbottata in puntata, accusando Gegia di insensibilità: “Tu hai studiato psicologia e vai a dire una persona che non sta bene?! Puoi fare la comica, poi costruire il tuo amore platonico, ma sei una persona insensibile, te lo dico da giorni. Proprio non ci arrivi!”

A proposito dell’episodio in cui Gegia dice di aver dato un consiglio professionale a Marco, un utente su Twitter ha riportato le “belle parole della “psicologa”. Dovrebbe essere radiata dall’albo degli psicologi”. “L’albo degli psicologi può intervenire per favore?” ha scritto un altro utente.

“La parole di Gegia sono gravi, proprio come le parole dette da Ginevra, ma le sue ancora di più proprio perché fa parte dell’albo degli psicologi… Sinceramente questo è veramente vergognoso” ha scritto un altro spettatore.

“Visto che sei iscritta all’Albo ti vorrei ricordare che stai violando il codice deontologico, danneggiando l’immagine pubblica della professione” ha scritto qualcun altro. Ora in tanti si chiedono se l’Albo degli psicologi prenderà provvedimenti contro l’attrice.

