GF VIP, Oppini in lacrime dopo il confessionale con Alba Parietti: lei svela cosa si sono detti

Al GF Vip Francesco Oppini è entrato in confessionale per parlare con la madre, Alba Parietti. A svelare cosa si sono detti è stata poi lei su Instagram.

Com’è noto, Francesco Oppini è stanco del GF Vip, al punto che vorrebbe abbandonare il programma già lunedì prossimo: ne ha parlato in confessionale con sua madre, Alba Parietti, mettendosi a nudo e facendo emergere ancora una volta la sua immensa sensibilità.

LEGGI ANCHE: — Il momento strappalacrime tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nella notte: ‘Non ce la faccio con me stesso’

Francesco abbraccia Tommaso una volta uscito dal confessionale

Andiamo con ordine. In seguito alla decisione di prolungare il GF Vip fino a febbraio, tutti i concorrenti stanno parlando con coniugi e familiari prima di prendere una decisione sul da farsi. È per questo motivo che Francesco Oppini, ormai quasi certo di andare via, ha parlato in confessionale con Alba Parietti.

Nulla era trapelato in pubblico, anche se, appena uscito dal confessionale, Francesco ha abbracciato forte Tommaso, in un momento commovente dove non sono mancate le lacrime. Una scena che, per tutti, sembra essere quella del definitivo commiato di Oppini al reality di Mediaset.

Alba Parietti rivela quello che ha detto Oppini in confessionale

In realtà, di quello che ha detto in confessionale con la madre ha parlato proprio quest’ultima, che ha rivelato: “Francesco non può essere felice, perché è una persona buona, gentile, innamorato della sua donna. È riconoscente a chi lo ha voluto e alle persone che lo hanno sostenuto. Il suo cuore è spezzato in due”.

Poi, Alba Parietti è entrata nel dettaglio su quello che lei e Oppini si sono detti in confessionale: “Ho detto a Francesco di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato. Ho parlato di Cristina, che comunque lui decida lo aspetterà. Ho parlato dell’amore del pubblico che lo ha sostenuto e dei tanti sforzi per sostenerlo nei momenti difficili. La stessa cosa che io faccio da 38 anni perché sono sua madre. E una madre vuole solo la felicità del figlio. Ma alle volte la felicità significa scontentare o far soffrire qualcuno”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy