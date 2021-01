GF Vip, ‘sono tutti esauriti’: Zorzi, Orlando, Zelletta show. Cosa è successo in cucurio stanotte

Al GF Vip va in scena uno spettacolo strepitoso con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta: nel cucurio, i concorrenti hanno combinato veramente di tutto!

Nella notte, al GF Vip diversi coinquilini hanno dato veramente show: nel cucurio Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e alcuni altri concorrenti sono stati veramente fantastici durante un piccolo party da loro stessi organizzato. Ma cosa avranno mai combinato?

LEGGI ANCHE: — ‘Il medico che ha visitato Zorzi era maschio?’: il commento di Cecilia sul problema fisico di Tommaso nella notte non passa inosservato

GF Vip: la festa nel cucurio di Tommaso Zorzi, Stefania, Zelletta, Zenga, Pretelli e MTR

Andiamo con ordine. Approfittando dell’atmosfera fornita dallo stesso cucurio, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta si sono lasciati andare al ritmo della musica, cominciando a far festa…

I sei concorrenti hanno ballato al ritmo di tantissime canzoni, come Voulez Vous Danser e Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri… Simulando una discoteca sotto le luci soffuse del cucurio, Zorzi e compagni hanno sfogato tutta la loro gioia in una serata davvero particolare, che ha fatto impazzire tutti i concorrenti. Soprattutto quando Stefania ha deciso di dirigere il coro dei ragazzi, che hanno intonato tutti insieme Bohemian Rhapsody dei Queen.

Inutile dire che la festa nel cucurio di Tommaso, Andrea Zelletta, Stefania, Maria Teresa, Pierpaolo e Zenga ha fatto scatenare i telespettatori, che si sono innamorati di quanto hanno visto.

GF Vip: i fan commentano la festa

Tra chi li ha celebrati a suon di “sono tutti esauriti! Li amo!” a chi si chiede: “pensate chi apre la diretta per la prima volta oggi e trova questo”, in molti hanno notato come il cucurio sia veramente un bel posto: “comunque il giardino del cucurio per le feste è molto più bello, da atmosfera da festa, io con quei neon in faccia non riuscirei mai a lasciarmi andare”.

Tommaso, addirittura, ha chiesto alla regia di poter rimanere nel cucurio… E come potevano mai rispondere i telespettatori? Ovviamente con un “lasciateli lì”!

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy