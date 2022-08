GF Vip, l’ex amica di Soleil Sorge pronta a entrare nella casa: chi è e come ha definito Soleil in passato

L'ex amica di Soleil Sorge, pronta a entrare nella casa del GF VIP, si sfoga sulla giovane influencer

Si scaldano i motori della prossima edizione del GF Vip: sarà la settima dedicata ai volti noti della tv italiana e inizierà a settembre, con il debutto della nuova stagione televisiva.

Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del reality c’è stata sicuramente Soleil Sorge, che ha animato le dinamiche della casa insieme ad Alex Belli e alla loro “chimica artistica”. A scagliarsi contro la giovane influencer ci ha pensato una sua ex amica, Sarah Altobello, che ha partecipato con Soleil a un edizione dell’Isola dei famosi e che oggi potrebbe mettere piede nella casa del GF, non senza far parlare di sé.

Sarah mesi fa aveva affidato il suo sfogo al settimanale Di Più, dove si legge: “Non credevo tu fossi come chi ti conosce meglio di me ti descrive. Cinica. Fredda. Calcolatrice. Opportunista quando si tratta di rubare un’inquadratura e gentile soltanto quando può servire esserlo. In altri termini, un’attrice fatta e finita […] Tu, Soleil, non sei una attrice e non hai mai studiato, a differenza di quello che racconti, per diventarlo”.

Lo sfogo di Sarah continuava senza metti termini: “Ho mandato una mail alla segreteria di quella scuola riferendo che avrei voluto prendere parte agli stessi corsi che mi avevi detto di aver frequentato tu, la loro risposta è arrivata dopo poche ore, congiuntamente dalle due sedi della scuola, New York e Los Angeles, e mi ha lasciata di sasso: ‘Non riusciamo a trovare nessuno con quel nome nel nostro database […] Tu alla Lee Strasberg non hai mai messo piede. Forse avrai pagato qualche lezione, ma niente di più. Le bugie hanno le gambe corte. Molto più corte delle tue”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset