GF Vip, l’errore grave nel cucinare la pasta e le cotolette: i fan inorriditi dalle ricette

Al GF Vip si cucina da sempre, ma le ricette e i metodi culinari messi in atto dai concorrenti della casa più spiata d’Italia sembrano non incontrare troppo il favore del pubblico: tra pasta, cotolette e panelle, ne hanno combinate davvero di tutti i colori.

Partiamo dal principio. Le ricette originali messe in atto dai concorrenti del GF Vip fanno discutere tantissimo il pubblico italiano.

La prima cosa è l’utilizzo dell’olio di semi di girasole nella pasta: un gesto dovuto al fatto che i poveri vipponi hanno finito tutto l’olio d’oliva per altre ricette… dovendo quindi arrangiarsi anche in altre maniere.

Le panelle e le cotolette del GF Vip che fanno discutere

Ma a far discutere davvero il pubblico è stata anche la scelta dei concorrenti di tirar fuori delle cotolette dalla padella senza prima poggiarle su un foglio di carta assorbente, ma gettandole direttamente nei piatti con tutto l’olio della frittura che, ancora bollente, sbrodolava ovunque.

Ma come se non bastasse, al GF Vip si è profanato un classico della cucina siciliana: le panelle di ceci. L’olio messo dritto nell’impasto in quantità industriali. Tutti i telespettatori provenienti dall’isola della Trinacria hanno cambiato canale, scandalizzati da tanto scempio!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset