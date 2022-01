GF VIP, era finta la litigata tra Alex e Delia? Cosa svela Deianira Marzano su cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate

Nella consueta puntata del lunedì sera, si è consumata una lite piuttosto accesa tra Delia Duran - in quarantena in attesa di entrare nella casa del GF Vip come concorrente - e Alex Belli, in studio da Alfonso Signorini.

Alex infatti non è d’accorso sulla partecipazione della moglie al reality, lui stesso aveva abbandonato il gioco per recuperare proprio il rapporto con lei.

Delia però – a sorpresa – ha parlato di una pausa che si è voluta prendere da Alex: “continuavamo a litigare e ci dicevamo brutte cose, voglio il mio spazio per riflettere, mi sono rotta le scatole di questa loro storia. […] Continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla, a scriverle, carica anche le cose su Twitter. Questa roba non mi piace, sono una donna e ho sofferto per tre mesi per colpa sua” ha affermato Delia, in collegamento dalla stanza di hotel in cui sta passando la quarantena. Insomma i due sono finiti ai ferri corti nel bel mezzo della diretta del programma, con tanto di abbandono dello studio da parte di Alex Belli, infastidito davanti alle parole della moglie.

C’è però chi non è convinto della veridicità di tutta questa faccenda: tra gli scettici c’è Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, che con largo anticipo aveva previsto un litigio di questa portata tra i due, non solo: Deianira aveva parlato anche di un “ripescaggio” proprio di Alex Belli che secondo lei rientrerà presto nella casa. Fino ad ora, ciò che Deianira ha ipotizzato si sta avverando…

Anche una fetta di pubblico non crede a quello che sembrerebbe un vero e proprio teatrino messo in piedi da Alex Belli e Delia Duran, per continuare a tenere i riflettori puntati su di loro. A questo punto si attende la reazione – finale – di Soleil.

