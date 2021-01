GF Vip, Elisabetta Gregoraci niente quarantena dopo Dubai: ecco il motivo

Elisabetta Gregoraci si è presentata al GF VIP dopo la vacanza a Dubai. Sui social è polemica e Taylor Mega attacca: "Perché non fa quarantena?"

Elisabetta Gregoraci viola la quarantena? Scoppia il caso

Solo qualche giorno fa vi abbiamo dato conto della vacanza super lusso di Elisabetta Gregoraci a Dubai, per vedere il figlio Nathan Falco: la conduttrice ha trascorso del tempo con lui cogliendo anche l’occasione per stare al caldo e godersi il mare, ma quando la tv chiama, la showgirl calabrese risponde. Così, è apparsa all’ultima puntata del GF VIP, con tanto di confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, senza starsene in quarantena, come vorrebbe la legge.

LEGGI ANCHE: — Mamma di Pierpaolo Pretelli commenta così Elisabetta Gregoraci: quel post lascia l’amaro in bocca ai fan di Giulia Salemi e di Pretelli

Pronti per un lunedì da VIPPONI? Aspettatevi conflitti, chiarimenti, confronti e… sorprese! 🎁 Su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play è tempo di #GFVIP, seguitelo con noi! 💪 pic.twitter.com/tNvU32BbBd — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Sui social è scoppiato un pandemonio e anche personaggi famosi del reality per eccellenza, quali Salvo Veneziano, si sono domandati perché Elisabetta Gregoraci non fosse rimasta in isolamento prima di tornare in pubblico.

scusatemi ma la gregoraci per stare lì non avrebbe dovuto fare la quarantena DATO CHE È ANDATA A DUBAI IN ZONA ROSSA #tzvip — s o f 🥥 (@kinglouistm) January 11, 2021

Taylor Mega attacca l’ex di Briatore: “Io da Dubai in quarantena”

Da una parte l’ex concorrente del GF 1 invoca il dio denaro su Instagram, dall’altra Taylor Mega – con cui Briatore avrebbe avuto un flirt dopo la fine del matrimonio con Elisabetta – la attacca senza mezzi termini in una recente story.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash_Landia (@trash_landia)

La domanda della Mega è più che legittima, tuttavia prima di additare Elisabetta Gregoraci come colpevole, sono d’obbligo una serie di considerazioni che la svincolerebbero dalla necessità di quarantena.

In primis la residenza dell’ex di Briatore è a Montecarlo, non in Italia, dunque le leggi potrebbero essere diverse in materia di auto-isolamento; inoltre Eli ha un contratto da onorare con Mediaset per la sua presenza al GF VIP, dunque la sua ospitata nell’ultima puntata deve assolutamente considerarsi come motivo di lavoro.

Per queste ragioni, la Gregoraci – che probabilmente è stata anche tamponata per sicurezza – aveva tutte le carte in regola per non fare la quarantena.

Foto: gentile concessione di Endemol Shine Italy/Kikapress