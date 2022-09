GF Vip, Elenoire e la frase shock su Ginevra: ci saranno provvedimenti in puntata?

Elenoire Ferruzzi e la frase giudicata aggressiva nei confronti di Ginevra Lamborghini: cosa è successo

Elenoire Ferruzzi non si sottrae dai riflettori della casa del GF Vip, anzi: ci finisce per una frase espressa nei confronti di Ginevra Lamborghini.

“Mo’ l’affogo dentro la vasca” ha esclamato Elenoire contro Ginevra, che si stava esibendo in una performance canora, prima di concedersi un bagno rilassante nella vasca. Cosa è successo?

Tutto è iniziato con Elenoire, impegnata in chiacchiere con altre donne delle casa, evidentemente disturbata dai vocalizzi di Ginevra, tanto da sbottare con l’espressione giudicata da molti piuttosto fuori luogo e un tantino aggressiva.

“Le vipere vanno benissimo in un reality del genere ma per criticare una persona tanto da volerla “affogare”, che sia Attilio, Ginevra o chiunque altro, ci deve essere un motivo, anche futile, altrimenti si tratta solo di cattiveria gratuita dettata dalla frustrazione” ha scritto un utente su Twitter.

Ora alcuni si chiedono: saranno presi provvedimenti in puntata per richiamare Elenoire oppure no?

