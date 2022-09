GF Vip, Elenoire Ferruzzi tira una frecciatina a Belen Rodriguez ma Antonino Spinalbese non la capisce

Elenoire Ferruzzi cita Belen Rodriguez davanti ad Antonino Spinalbese e fa impazzire il web: la battuta durante la prima puntata del GF Vip 7

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, in molti hanno notato una certa vicinanza (o almeno un certo feeling) tra Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese, con la prima che non ha risparmiato qualche battuta al secondo in riferimento alla sua ex Belen Rodriguez.

Elenoire Ferruzzi cita Belen davanti ad Antonino Spinalbese: “mi è caduta la spallina”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la prima puntata del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si è rivolta ad Antonino Spinalbese con un “mi è caduta la spallina” dopo che effettivamente le è scivolata per un attimo quella del suo vestitino. L’hair stylist ha subito detto “la tiriamo su” ed ha aiutato la coinquilina a rimetterla a posto…

Quello che in molti hanno notato è che, in quella battuta di Elenoire Ferruzzi, c’era un riferimento chiaro a Belen Rodriguez, non a caso ex compagna di Antonino Spinalbese e madre di sua figlia Luna Marì.

Il popolo del web celebra la battuta di Elenoire al GF Vip 7

Qualche tempo fa, infatti, a Verissimo insieme a Paolo Ruffini, alla showgirl argentina cadde per un secondo la spallina del vestito, in un momento rimasto memorabile al punto che il suo “mi è caduto la spallinah” con tanto di accento argentino è ormai entrato nell’immaginario collettivo come un chiaro esempio di trash televisivo italiano (e non a caso anche l’imitazione che Virginia Raffaele fa della showgirl fa spesso riferimento a quell’episodio).

Antonino Spinalbese, tuttavia, sembra non aver colto il riferimento di Elenoire alla sua ex compagna. Lo hanno fatto però tantissimi telespettatori che su Twitter hanno subito commentato con frasi come “l’arco ce l’ha Elenoire” oppure “regina, iconica!”

Insomma, un momento memorabile in questo GF Vip lo abbiamo già vissuto. E se l’inizio è così esaltante… come sarà il seguito?

