GF VIP, la capanna per Edoardo e Antonella: momento hot sotto i cuscini?

Nel giardino del GF Vip è comparsa una capanna per Edoardo e Antonella (e già ha vissuto un momento hot tra Alberto e Antonino)

La vicinanza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7 sta ormai conquistando tutta la casa per quella che sembra essere la prima coppia formatasi in questa settima edizione del reality show (con tanto di momenti hot). Gli altri coinquilini hanno infatti preparato qualcosa per loro… una sorta di nido d’amore per i due piccioncini…

GF Vip 7: la capanna ‘hot’ per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In tarda mattinata, al GF Vip, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis hanno trasportato in giardino un po’ di cuscini del divano con i quali hanno costruito una piccola capanna azzurra e verde…

Secondo i telespettatori si tratta di una sorta di nido d’amore pensato proprio per Edoardo e Antonella, affinché possano trascorrere i loro ‘momenti hot‘ con un po’ più di discrezione e non in casa davanti a tutti…

Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi testano la casetta di cuscini

A testarla, ci hanno anche pensato Spinalbese e De Pisis, che hanno subito provato a nascondersi al suo interno e anche a fare qualche prova di suono.

“Ah si sta bene però“, ha fatto notare Antonino, mentre Charlie Gnocchi ha commentato con un malizioso “Questa è la casa delle libertà“.

“Però si sta bene, vedi come attudisce il suono“, ha concluso poi Alberto…

Insomma, la capanna di cuscini hot per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è pronta… una grande opera di ingegneria firmata Charlie, Antonino e Alberto (con tanto di collaudo). La nuova coppia (?) sembra avere già conquistato la casa: riuscirà a fare breccia anche nel cuore del pubblico?

