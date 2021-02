GF vip, il disegno della figlia di Dayane Mello che non sapeva della morte dello zio: cosa ha disegnato

Stupisce tutti un disegno di Sofia, la figlia di Dayane Mello, che senza sapere della morte dello zio ha ritratto un angelo con lei e la mamma

La morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, è arrivata tragica e inaspettata come solo la fatalità di un incidente stradale può essere: ma a rendere l’atmosfera della casa ancora più surreale e sospesa c’è stato un racconto che la modella brasiliana ha fatto riguardo a un disegno della figlia. Cosa sarà mai stato raffigurato?

GF Vip: Dayane Mello racconta il disegno della figlia Sofia

Andiamo con ordine. Dopo aver saputo della morte di Lucas, la prima finalista del reality ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello poiché, a causa della pandemia, avrebbe avuto problemi a tornare in Brasile per i funerali e ha quindi preferito rimanere circondata dalle persone che, nel bene e nel male, l’hanno accompagnata in questi mesi.

Tuttavia, Dayane Mello ha raccontato ai coinquilini alcuni dettagli relativi ad un disegno della figlia Sofia, che hanno fatto praticamente venire i brividi a tutti.

Il disegno di Sofia: l’angelo accanto a lei e alla mamma

Praticamente (e senza sapere ancora nulla della morte di Lucas), prima di uscire da scuola Sofia Mello ha realizzato un disegno per Dayane nel quale erano raffigurate mamma e figlia con accanto un angelo che vola.

“Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina’ – ha raccontato Dayane ai coinquilini – Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo. Quando Stefano e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”.

Dayane ha parlato del disegno che ha fatto sua figlia Sofia prima di uscire da scuola.

Al suo interno erano ritratte loro due e un angioletto sopra di loro.

E lei non ne sapeva niente della morte di suo zio.

