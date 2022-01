GF Vip, Delia: ‘lo posso dire senza pudore’. La confessione piccantissima a Soleil nel cuore della notte

Soleil Sorge e Delia Duran, ancora al centro delle discussioni insieme ad Alex Belli, hanno passato gran parte della notte a parlare e a confrontarsi su quanto accaduto.

Ancora una volta non si è arrivati a una conclusione di questa lunga storia: Alex ha scritto una lettera d’amore a Delia che non si è sentita di lasciarlo, e Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio Alex proprio per il suo atteggiamento che vuol dire e vuol dire niente.

Delia e Soleil: le confessioni notturne

Intanto nella casa Soleil e Delia hanno cominciato a parlare. Tra le confessioni, è emerso un dettaglio di complicità tra Delia e Alex che spiegherebbe meglio la definizione di “amore libero” che Alex continua a difendere.

Delia, per spiegare a Soleil la complicità con il marito, ha raccontato di una festa di compleanno per Alex “movimentata” in cui avrebbero partecipato anche delle sue amiche. Proprio per questi motivi, a suo dire, non si spiega ciò che è accaduto con Soleil: “A me piacciono anche le donne, non ho problemi a dirlo […] In tre anni non mi ha mai fatto una cosa del genere, anzi siamo sempre stati liberi di giocare, di fare…” ha spiegato Delia a Soleil, che è rimasta ad ascoltare.

