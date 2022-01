GF Vip, Delia nasconde il copione nell’armadio? Cosa ha scoperto Jessica: la regia censura il momento

Al GF Vip, Jessica scopre qualcosa su Delia Duran: la compagna di Alex Belli nasconde il copione nell'armadio? Qual è la verità?

Al GF Vip sta scoppiando il “copione gate” su Delia Duran: in molti hanno cominciato a sospettare che la compagna di Alex Belli lo nasconda nell’armadio. Tra quello che ha scoperto Jessica Selassié e le supposizioni dei telespettatori, sta succedendo davvero di tutto. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Delia Duran nasconde il copione nell’armadio? Cosa ha scoperto Jessica

Partiamo dal principio. Jessica ha trovato Delia in un atteggiamento ambiguo in camera da letto, come se stesse nascondendo qualcosa nell’armadio. La compagna di Alex Belli le ha detto che si trattava di copricapezzoli ma la Selassié non si è lasciata incantare e, poco dopo, ha dato di matto con i coinquilini.

“Lei aveva una mano sull’anta armadio e un’altra mano dentro l’armadio… quindi non ti stai mettendo i copricapezzoli. Cioè… non sono cretina“, ha detto Jessica. E molti fan hanno cominciato a pensare che, davvero, Delia Duran nasconda un copione nell’armadio.

La censura del GF Vip sul racconto di Jessica

Ad ogni modo, Jessica ha continuato a raccontare quello che ha visto a tutti i coinquilini: “Quando sono entrata è sbiancata e poi ha spinto dentro qualcosa nell’armadio e ha chiuso subito“. “Non è la prima volta che vedo qualcosa del genere”, le ha risposto Manila.

Poi, in cucina, Jessica ha poi spiegato la stessa cosa anche a Barù, Davide e Antonio. Durante il racconto della princess, però, è arrivata probabilmente la censura della regia, che ha improvvisamente staccato l’inquadratura passando dalla cucina al tavolino esterno, dove c’erano Delia e Gianluca.

Jessica Selassié avrà ragione o le sue sono solo paranoie? Davvero Delia Duran nasconde un copione nell’armadio? Quale sarà la verità? E perché mai la regia l’ha censurata?

