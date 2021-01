Dayane Mello, lo scivolone su Oppini: Rosalinda cerca di rimediare alla gaffe

Al GF Vip Dayane Mello fa uno scivolone parlando di Francesco Oppini e, nonostante Rosalinda abbia provato a riparare, ha rischiato grosso

Il rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini all’interno della casa del GF Vip non è mai stato dei più semplici e le cose non si sono sistemate affatto dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti dal reality di Mediaset. Tuttavia, la modella brasiliana si è resa protagonista di un pesantissimo scivolone che potrebbe costarle molto caro…

LEGGI ANCHE — GF Vip, Dayane e Oppini si lanciano frecciatine a distanza: cosa è successo in puntata e dopo

Dayane Mello e lo scivolone su Oppini: “lo ammazz…”

Di sicuro, durante le sue ospitate in studio, Francesco Oppini non ha mai risparmiato frecciatine né battute poco felici su Dayane. Sarà per questo che, parlando in giardino con le coinquiline, la Mello ha voluto fare un commento su di lui.

“Io vi dico, se oggi lui lo becco di nuovo a parlare di me, io lo ammazz…”, un’espressione chiara, ma bloccata senza concludersi per via degli sguardi e dei gesti di Rosalinda che, accortasi immediatamente della gaffe dell’amica, ha tentato di fermarla per tempo.

Rosalinda su Dayane Mello: “con lei devo fare come con i bambini”

“Io come con i bambini devo fare con lei – ha commentato la Cannavò di fronte alla gaffe di Dayane – Invece è peggio se fai così”.

Di sicuro le parole di Dayane nei confronti di Oppini non sono passate inosservate e, anzi, non c’è da stupirsi se il popolo del web ha subito chiesto a gran voce dei provvedimenti contro di lei.

“Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz-” bloccata solo da Rosalinda. PROVATE A GIUSTIFICARE DAYANE ANCHE QUESTA VOLTA#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/hmYhHFHkpq — Libera🌸 (@__occhiprofondi) January 4, 2021

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy